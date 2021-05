Morte a un passo dal cielo: cade la funivia, 14 vittime (Di lunedì 24 maggio 2021) Incidente sulla Stresa-Mottarone, si spezza un cavo e la cabina precipita nel vuoto. Si salva solo un bambino. Terrore fra i gitanti: “Un boato, poi il silenzio” Leggi su repubblica (Di lunedì 24 maggio 2021) Incidente sulla Stresa-Mottarone, si spezza un cavo e la cabina precipita nel vuoto. Si salva solo un bambino. Terrore fra i gitanti: “Un boato, poi il silenzio”

