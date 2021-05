Milan, Maldini: “Vogliamo chiudere il cerchio. Dobbiamo essere più stabili” (Di domenica 23 maggio 2021) “Ci crediamo. Speriamo di chiudere un cerchio oggi a Bergamo. Dopo quello che abbiamo fatto non arrivare in Champions sarebbe un grande peccato. Una squadra per diventare davvero forte deve diventare più stabile. Su questo bisogna ancora lavorare”. Queste le dichiarazioni del direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini nel pre partita del match contro l’Atalanta. Per Maldini però un mancato accesso al massimo torneo non sarebbe un fallimento: “Ci sono state chieste tante cose dalla proprietà e le abbiamo fatte praticamente tutte. Non prendere la Champions sarebbe un grande peccato anche se la proprietà non ce l’ha chiesta. Avere una squadra giovane ti dà grandissime sorprese sia in negativo che in positivo. E’ evidente che una squadra che vuole crescere deve diventare più stabile”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) “Ci crediamo. Speriamo diunoggi a Bergamo. Dopo quello che abbiamo fatto non arrivare in Champions sarebbe un grande peccato. Una squadra per diventare davvero forte deve diventare più stabile. Su questo bisogna ancora lavorare”. Queste le dichiarazioni del direttore tecnico del, Paolonel pre partita del match contro l’Atalanta. Perperò un mancato accesso al massimo torneo non sarebbe un fallimento: “Ci sono state chieste tante cose dalla proprietà e le abbiamo fatte praticamente tutte. Non prendere la Champions sarebbe un grande peccato anche se la proprietà non ce l’ha chiesta. Avere una squadra giovane ti dà grandissime sorprese sia in negativo che in positivo. E’ evidente che una squadra che vuole crescere deve diventare più stabile”. SportFace.

Advertising

ZZiliani : Ora che il verme ha fatto il buco nella mela del #Milan (ma poteva accadere al #Napoli, non cambia nulla), procuran… - calciomercatoit : ???? #Milan, #Maldini parla della #Champions e del futuro dei rossoneri - tuttoatalanta : Milan, Maldini: 'Credo alla Champions? Per forza...' - cmdotcom : #Milan, #Maldini: '#ChampionsLeague, io ci credo. Con l'#Atalanta la chiusura di un cerchio'… - sportli26181512 : Maldini a Sky: 'Credo alla Champions? Per forza. I tifosi sarebbero stati di grande aiuto': Paolo Maldini è stato i… -