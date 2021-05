Messa oggi in tv domenica 23 maggio: programma, orari, canale e diretta streaming (Di domenica 23 maggio 2021) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di oggi domenica 9 maggio. In televisione sono tanti gli appuntamenti per poter ovviare al problema degli ingressi contingentati nelle chiese a causa della pandemia. Alle ore 10:55, come ogni domenica, verrà trasMessa la Messa in diretta su Rai Uno. Anche su Rai Play sarà disponibile. Su canale 5, invece, l’appuntamento è fissato alle ore 10, streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) le celebrazioni scattano alle ore 7, 8:30 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 che è disponibile ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di. In televisione sono tanti gli appuntamenti per poter ovviare al problema degli ingressi contingentati nelle chiese a causa della pandemia. Alle ore 10:55, come ogni, verrà traslainsu Rai Uno. Anche su Rai Play sarà disponibile. Su5, invece, l’appuntamento è fissato alle ore 10,sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) le celebrazioni scattano alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 che è disponibile ...

Advertising

stanzaselvaggia : E Repubblica oggi si lancia sul caso Angelini con un editoriale di Serra in cui non esiste solidarietà per la “pazz… - senzanick2 : RT @TV2000it: Dalla Basilica di San Pietro la messa di #Pentecoste celebrata da #PapaFrancesco, a seguire la recita del Regina Coeli Oggi… - EmergenzaH24 : RT @emergenzavvf: Un ripetitore telefonico alto più di 30 metri #oggi è crollato in un vigneto in loc. Gorzano, nessuna persona coinvolta:… - MMicol_ : Oggi è il giorno giusto per tornare a messa - maurogab1 : RT @Nellina38303549: 'In origine Pfizer aveva uno svantaggio rispetto a Moderna per la temperatura di -80°C richiesta per la conservazione… -