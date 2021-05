Iran, noto regista ucciso e fatto a pezzi dai suoi genitori. Il padre: “Non mi pento di nulla” (Di domenica 23 maggio 2021) Iran: noto regista drogato, ucciso e smembrato dai suoi genitori Delitto shock in Iran dove un noto regista, Babak Khorramdin, è stato prima droga e successivamente ucciso e smembrato dai suoi genitori, che poi hanno gettato il cadavere in un cassonetto dei rifiuti. La vicenda, che ha sconvolto il Paese, è stata riportata dai principali media nazionali e internazionali. Secondo quanto ricostruito, Babak Khorramdin, regista 47enne dedito da alcuni anni all’insegnamento, è stato assassinato lo scorso venerdì 21 maggio. A provocare la furia omicida dei suoi genitori il fatto che l’uomo frequentasse diverse sue ... Leggi su tpi (Di domenica 23 maggio 2021)drogato,e smembrato daiDelitto shock indove un, Babak Khorramdin, è stato prima droga e successivamentee smembrato dai, che poi hanno gettato il cadavere in un cassonetto dei rifiuti. La vicenda, che ha sconvolto il Paese, è stata riportata dai principali media nazionali e internazionali. Secondo quanto ricostruito, Babak Khorramdin,47enne dedito da alcuni anni all’insegnamento, è stato assassinato lo scorso venerdì 21 maggio. A provocare la furia omicida deiilche l’uomo frequentasse diverse sue ...

