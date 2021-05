Inzaghi: «Non avrei aspettato sedici mesi per nessun’altra squadra» (Di domenica 23 maggio 2021) Ai microfoni di Sky, dopo Sassuolo-Lazio, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi. Novità sul rinnovo? «Ci vedremo mercoledì. Si discuteva di un mio rinnovo l’anno scorso, sono passati sedici mesi posso aspettare ancora tre giorni perché è la Lazio, sennò probabilmente non avrei aspettato. Sono stati cinque anni uno meglio dell’altro, ho ereditato una squadra ottava, contestata, sono cinque anni che andiamo in Europa e portiamo avanti trofei. Per me la Lazio rappresenta tanto, per nessun’altra squadra avrei aspettato sedici mesi per il rinnovo di contratto». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 maggio 2021) Ai microfoni di Sky, dopo Sassuolo-Lazio, il tecnico della Lazio, Simone. Novità sul rinnovo? «Ci vedremo mercoledì. Si discuteva di un mio rinnovo l’anno scorso, sono passatiposso aspettare ancora tre giorni perché è la Lazio, sennò probabilmente non. Sono stati cinque anni uno meglio dell’altro, ho ereditato unaottava, contestata, sono cinque anni che andiamo in Europa e portiamo avanti trofei. Per me la Lazio rappresenta tanto, perper il rinnovo di contratto». L'articolo ilNapolista.

