Il racconto di Chiara, la studentessa vittima dell'imprenditore Di Fazio: «Sentivo il suo braccio su di me, non avevo la forza di reagire» (Di domenica 23 maggio 2021) Chiara si è risvegliata nel suo letto, vestita esattamente come la sera precedente. Il suo fidanzato, preoccupatissimo, si era attaccato al citofono perché non riusciva a parlare con lei. Quando aveva provato a chiamarla la sera prima, a mandarle un audio su WhatsApp, aveva ricevuto una strana risposta: «Sono da amici», e una foto di lei con gli occhi semi-chiusi, già sotto l'effetto delle benzodiazepine. A rispondere a quel messaggio era stato Antonio Di Fazio, l'imprenditore farmaceutico arrestato ieri con l'accusa di averla drogata e violentata dopo averla attirata con un'offerta di stage. Alla pm di Milano Alessia Menegazzo, Chiara ha raccontato che l'incubo è iniziato dopo aver bevuto un caffè: «Mi si è offuscata la vista, Sentivo suoni lontani. Non riuscivo a muovere le gambe e le braccia. Ricordo il ...

