I numeri in chiaro, Taliani: «Parametri in calo come nel 2020, ma allora viaggiavamo al buio. Oggi i vaccini sono i nostri alleati» – Il video (Di domenica 23 maggio 2021) «Partendo dai dati giornalieri, che sono l’aspetto contestuale del momento, vediamo che tutti i segni sono di segno negativo. Si osserva una riduzione importante nel numero dei decessi che continuano a diminuire stabilmente. E questa stabilità e il dato più rassicurante». A parlare a Open è la professoressa di Malattie infettive dell’università La Sapienza di Roma Gloria Taliani che commenta i dati di Oggi, 23 maggio, e l’andamento della pandemia da Coronavirus in Italia. Il confronto tra i dati attuali e quelli del picco della terza ondata Confrontando invece i dati attuali rispetto a quelli del picco di questa ondata (circa il 12 marzo) si osserva «una riduzione del numero dei contagi giornalieri molto significativa dell’85,1% in meno». «Complessivamente la variazione assoluta del numero dei positivi che a ... Leggi su open.online (Di domenica 23 maggio 2021) «Partendo dai dati giornalieri, chel’aspetto contestuale del momento, vediamo che tutti i segnidi segno negativo. Si osserva una riduzione importante nel numero dei decessi che continuano a diminuire stabilmente. E questa stabilità e il dato più rassicurante». A parlare a Open è la professoressa di Malattie infettive dell’università La Sapienza di Roma Gloriache commenta i dati di, 23 maggio, e l’andamento della pandemia da Coronavirus in Italia. Il confronto tra i dati attuali e quelli del picco della terza ondata Confrontando invece i dati attuali rispetto a quelli del picco di questa ondata (circa il 12 marzo) si osserva «una riduzione del numero dei contagi giornalieri molto significativa dell’85,1% in meno». «Complessivamente la variazione assoluta del numero dei positivi che a ...

Advertising

Open_gol : «I dati ci restituiscono la consapevolezza che abbiamo imparato a difenderci dal virus e questo è rassicurante». I… - MarcoFerrante82 : @mweilx @FNerazzurra1908 @BBilanShit Avevano provato a farci credere che avremmo avuto difficoltà a segnare...pecca… - ilfoglio_it : I romanzieri esordienti di sesso maschile si stanno estinguendo, e non per caso - di Antonio Gurrado - sangiussss : RT @martuuxxx_: per me alla gente può anche non piacere sangiovanni, non è un problema, il problema nasce dal momento in cui si insinua che… - MCriterius : RT @martuuxxx_: per me alla gente può anche non piacere sangiovanni, non è un problema, il problema nasce dal momento in cui si insinua che… -