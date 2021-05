I Måneskin vincono Eurovision 2021 con «Zitti e buoni»

(Di domenica 23 maggio 2021) La 65ma edizione diSong Contest è stata vinta dalla band romana in rappresentanza dell’Italia con 524 punti

Advertising

LaStampa : Eurovision 2021, vincono i Måneskin: “Il rock non morirà mai” - irexne_ : RT @yleniaindenial: Adesso possiamo dirlo: il premio come miglior brano, la canzone più ascoltata e l'esibizione più vista, 318 punti, I MÅ… - kaymonster23_ : RT @yleniaindenial: 23 MAGGIO 2021 I MÅNESKIN VINCONO L'EUROVISION, IO C'ERO #Eurovision - stoleneyelids : RT @yleniaindenial: 23 MAGGIO 2021 I MÅNESKIN VINCONO L'EUROVISION, IO C'ERO #Eurovision - escmemes : RT @yleniaindenial: 23 MAGGIO 2021 I MÅNESKIN VINCONO L'EUROVISION, IO C'ERO #Eurovision -

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin vincono

Periodico Daily - Notizie

... secondo assieme a Francesca Michielin (con la canzone ' Chiamami per nome ') e Ermal Meta (con ' Un milione di cose da dirti ') Maneskinl'Eurovision, l'esultanza di Amadeus La gioia di ..."Non succede, ma se succede...", avevano detto icommentando i pronostici che li davano per favoriti. È successo. E ora l'Italia si prepara a ospitare la gara, il prossimo anno. Nel mentre, ...