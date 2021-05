Giro d’Italia 2021, quindicesima tappa: a Gorizia suona l’ora di Campanaerts (Di domenica 23 maggio 2021) A Gorizia suona l’ora di Campanaerts Il primatista mondiale dell’ora Victor Campanaerts (Qhubeka Assos) ha vinto la 15ma tappa del 104° Giro d’Italia che portava i corridori da Grado a Gorizia. Il belga ha battuto in uno sprint a due l’olandese Oscar Riesebeek (Alpecin Fenix) con il tedesco Nikias Arndt (Team DSM) terzo a 7”. Invariata la classifica generale con il colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) in maglia rosa con un vantaggio di 1’33” sull’inglese Simon Yates (Bike Exchange). Damiano Caruso (Bahrain Victorious) mantiene la terza posizione con un distacco di 1’51”. I 147 km del percorso odierno prevedevano anche uno sconfinamento in Slovenia con un breve circuito da ripetersi tre volte al culmine del quale ... Leggi su tpi (Di domenica 23 maggio 2021) AdiIl primatista mondiale delVictor(Qhubeka Assos) ha vinto la 15madel 104°che portava i corridori da Grado a. Il belga ha battuto in uno sprint a due l’olandese Oscar Riesebeek (Alpecin Fenix) con il tedesco Nikias Arndt (Team DSM) terzo a 7”. Invariata la classifica generale con il colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) in maglia rosa con un vantaggio di 1’33” sull’inglese Simon Yates (Bike Exchange). Damiano Caruso (Bahrain Victorious) mantiene la terza posizione con un distacco di 1’51”. I 147 km del percorso odierno prevedevano anche uno sconfinamento in Slovenia con un breve circuito da ripetersi tre volte al culmine del quale ...

