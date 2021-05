Gigantesche onde sottomarine affondano sottomarino

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 23 maggio 2021) Un comune.Il 21 Aprile ildella Marina indonesiana KRI Nanggala-402 è scomparso tra le acque oceaniche a largo delle coste di Bali. Quattro giorni dopo il triste ritrovamento: tutto l’equipaggio è deceduto. Ilsi trovava in mare per un’esercitazione di lancio reale di siluro, a bordo un equipaggio di 53 membri ha presto perso contatto con i funzionari. L’operazione di salvataggio, che ha coinvolto anche marine di Australia, Singapore e USA, non è andata a buon fine, si stimava un massimo di due giorni per poter sperare di salvare l’equipaggio, a seguito dei quali le scorte d’ossigeno delsarebbero terminate. Il 24 Aprile, in seguito al ritrovamento di alcuni detriti provenienti dal veicolo, la marina ha annunciato ufficialmente che il KRI ...