F1, GP Monaco 2021. Hamilton furioso coi box: "Ma perché mi avete fermato?"

Rabbia di Lewis Hamilton nel corso del Gran Premio di Monaco 2021 a Montecarlo. Durante la quinta fatica stagionale in Formula 1 il pilota britannico è il primo a fermarsi, ma la mossa non paga e anziché guadagnare posizioni ne va a perdere, ritrovandosi dietro a due piloti in più come Perez e Vettel e non riuscendo a passare Gasly. Il sette volte campione si lamenta: "Non capisco perché mi avete fermato! Avevo ancora gomme, ma davvero ora sono dietro anche Perez e Vettel?".

