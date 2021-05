Daydreamer, come finisce la storia di Can e Sanem: il finale della serie (Di domenica 23 maggio 2021) Daydreamer, come finisce la storia d’amore di Can e Sanem. Scopriamo il finale della serie turca più amata: l’ultima puntata e il matrimonio. Ultima puntata DaydreamerDaydreamer, la soap che ha appassionato milioni di telespettatori anche in Italia, è arrivata alle battute finali. La storia d’amore dei due protagonisti Can e Sanem dalla Turchia si è diffusa in tutta Europa. Venerdì 28 maggio andrà in onda in prima visione su Canale 5 l’ultima puntata, vediamo insieme cosa succede nel finale della serie. L’ultimo ciclo di puntate si apre con Sanem che, stanca delle incertezze di Can, decide di lasciare tutto: il lavoro ... Leggi su vesuvius (Di domenica 23 maggio 2021)lad’amore di Can e. Scopriamo ilturca più amata: l’ultima puntata e il matrimonio. Ultima puntata, la soap che ha appassionato milioni di telespettatori anche in Italia, è arrivata alle battute finali. Lad’amore dei due protagonisti Can edalla Turchia si è diffusa in tutta Europa. Venerdì 28 maggio andrà in onda in prima visione su Canale 5 l’ultima puntata, vediamo insieme cosa succede nel. L’ultimo ciclo di puntate si apre conche, stanca delle incertezze di Can, decide di lasciare tutto: il lavoro ...

