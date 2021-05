Covid, controlli in aree della movida di Napoli: multe e stop locali (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – controlli interforze, nei luoghi della movida di Napoli, per il rispetto delle norme anti Covid. Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando, i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nella zona dei “baretti”, sul lungomare Caracciolo, in largo Sermoneta e in via Nazario Sauro, hanno identificato 88 persone sanzionandone una per aver consumato bevande in luogo pubblico. Nel corso dell’attività gli operatori hanno effettuato un controllo in un bar in vico Belledonne a Chiaia e hanno sanzionato il titolare per aver consentito ad un avventore di consumare una bevanda all’ingresso del locale; inoltre, è stata disposta la chiusura dell’attività commerciale per 5 giorni. Controllato ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiinterforze, nei luoghidi, per il rispetto delle norme anti. Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando, i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando ProvincialeGuardia di Finanza, nella zona dei “baretti”, sul lungomare Caracciolo, in largo Sermoneta e in via Nazario Sauro, hanno identificato 88 persone sanzionandone una per aver consumato bevande in luogo pubblico. Nel corso dell’attività gli operatori hanno effettuato un controllo in un bar in vico Belledonne a Chiaia e hanno sanzionato il titolare per aver consentito ad un avventore di consumare una bevanda all’ingresso del locale; inoltre, è stata disposta la chiusura dell’attività commerciale per 5 giorni. Controllato ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid controlli Lamorgese "La mafia non ha confini" ... nelle realtà del nord ci sono organizzazioni criminali molto estese e in questo periodo Covid si ...dare nell'immediatezza " prosegue Lamorgese " le risorse necessarie pur non rinunciando ai controlli ...

Controlli dei Carabinieri in penisola sorrentina: denunce e sanzioni Non sono mancate le sanzioni per violazioni alla normativa anti - covid. Sono stati 8 i giovani sanzionati perché trovati in strada ben oltre l'orario imposto dal coprifuoco. Complessivamente, 124 le ...

Covid: controlli a Monza, 45 infrazioni e due esercizi pubblici chiusi Il Cittadino di Monza e Brianza Regione – Covid, oggi si registrano 8 decessi e 413 nuovi positivi. Ecco tutti i dati CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI SU 10.519 TAMPONI NEL LAZIO (-2802) E OLTRE 10MILA ANTIGENICI PER UN TOTALE DI OLTRE 21MILA TEST, SI REGISTRANO 413 NUOVI CASI POSITIVI (-81), I DECESSI ...

Napoli, controlli ai Baretti: 88 persone identificate Operazione congiunta di carabinieri, guardia di finanza e polizia. Chiuso un bar per aver somministrato bevande nel locale ...

