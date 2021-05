Covid, ancora in calo vittime (72) e ricoveri (-327). Ma dall’India arriva l’incubo del fungo nero (Di domenica 23 maggio 2021) Buone notizie sul fronte Covid in Italia mentre dall’India scatta un nuovo allarme per la diffusione di una variante definita del fungo nero. Nel nostro Paese, numeri in calo anche oggi, domenica 22 maggio. Sono 3.995 i contagi da coronavirus, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile, 72 i morti, che portano il totale a 125.225 dall’inizio dell’emergenza legata al Covid-19, ieri le morti erano state 125. Secondo i dati del ministero della Salute, sono il minimo da inizio anno, meno di 100 decessi per la seconda volta a maggio (93 domenica scorsa). ancora in calo anche i ricoveri. I pazienti che sono entrati nei reparti Covid di tutta Italia sono 327 in meno di ieri, per un totale di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 23 maggio 2021) Buone notizie sul frontein Italia mentrescatta un nuovo allarme per la diffusione di una variante definita del. Nel nostro Paese, numeri inanche oggi, domenica 22 maggio. Sono 3.995 i contagi da coronavirus, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile, 72 i morti, che portano il totale a 125.225 dall’inizio dell’emergenza legata al-19, ieri le morti erano state 125. Secondo i dati del ministero della Salute, sono il minimo da inizio anno, meno di 100 decessi per la seconda volta a maggio (93 domenica scorsa).inanche i. I pazienti che sono entrati nei repartidi tutta Italia sono 327 in meno di ieri, per un totale di ...

DarioNardella : Ieri è stato il primo giorno, dopo mesi e mesi, senza morti di Covid in tutta l’area metropolitana di #Firenze. Que… - Corriere : «Il legame tra l’andamento dei contagi e il raduno in Duomo non s’è visto e sicuramente non c’è un’evidenza. Bisogn… - Eurosport_IT : ???? Il River ha battuto il Santa Fe con: ?? Più di 20 positivi al Covid ?? 11 giocatori convocati ?? Nessun portier… - marketingpmi : RT @StefanoFeltri: +++ Zone rosse a Bergamo: il verbale segreto smentisce la versione di Conte: sapeva tutto dal 2 marzo 2020, quando c'era… - fabiospes1 : RT @StefanoFeltri: +++ Zone rosse a Bergamo: il verbale segreto smentisce la versione di Conte: sapeva tutto dal 2 marzo 2020, quando c'era… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora L'Inter celebra lo scudetto numero 19 davanti ai suoi tifosi ...si può ufficilamente scatenare nella speranza che vengano osservate tutte le norme anti - covid. La ... Nella ripresa l'Inter va vicino ancora al gol con Lautaro ed Eriksen e cala il tris con Lautaro ...

Incidente funivia del Mottarone, il dolore sui social: 'Come il ponte Morandi' 'Probabilmente l'unico motivo per cui i due bambini sono ancora vivi è che i genitori li hanno ... Francesco invece pensa a quel sogno di tornare a vivere dopo il Covid, infranto con quella cabina ...

Covid: ancora in calo ospedalizzati e positivi, 4 morti Agenzia ANSA L'Inter celebra lo scudetto numero 19 davanti ai suoi tifosi L'Inter asfalta per 5-1 l'Udinese e si gode l'abbraccio dei 1000 tifosi presenti a San Siro per celebrare lo scudetto numero 19. Tantissimi i tifosi fuori dal Meazza a far festa ...

Covid, l’indice dei positivi è costante De Luca: «A luglio Napoli vaccinata» Resta piuttosto costante, in Campania, l'indice di incidenza dei positivi al Covid: 628 sono i positivi nelle ultime 24 ore su 13.125 tamponi molecolari esaminati. Ieri il tasso di incidenza era del 4 ...

...si può ufficilamente scatenare nella speranza che vengano osservate tutte le norme anti -. La ... Nella ripresa l'Inter va vicinoal gol con Lautaro ed Eriksen e cala il tris con Lautaro ...'Probabilmente l'unico motivo per cui i due bambini sonovivi è che i genitori li hanno ... Francesco invece pensa a quel sogno di tornare a vivere dopo il, infranto con quella cabina ...L'Inter asfalta per 5-1 l'Udinese e si gode l'abbraccio dei 1000 tifosi presenti a San Siro per celebrare lo scudetto numero 19. Tantissimi i tifosi fuori dal Meazza a far festa ...Resta piuttosto costante, in Campania, l'indice di incidenza dei positivi al Covid: 628 sono i positivi nelle ultime 24 ore su 13.125 tamponi molecolari esaminati. Ieri il tasso di incidenza era del 4 ...