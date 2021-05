Bufera su una gara di corsa in montagna in Cina: 21 morti (Di domenica 23 maggio 2021) Almeno 21 persone che partecipavano ad una gara di corsa in montagna in Cina sono a causa di una Bufera di eccezionale portata che ha colpito la zona. La gara, di 100 chilometri, si svolgeva nella ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 maggio 2021) Almeno 21 persone che partecipavano ad unadiininsono a causa di unadi eccezionale portata che ha colpito la zona. La, di 100 chilometri, si svolgeva nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Bufera una Bufera su una gara di corsa in montagna in Cina: 21 morti Almeno 21 persone che partecipavano ad una gara di corsa in montagna in Cina sono a causa di una bufera di eccezionale portata che ha colpito la zona. La gara, di 100 chilometri, si svolgeva nella Foresta di pietra del Fiume Giallo, vicino alla città di Baiyin, nella provincia nord - ...

