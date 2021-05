Bologna, i convocati di Mihajlovic per la Juventus (Di domenica 23 maggio 2021) Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha diramato la lista dei convocati per la sfida con la Juventus. Assente Danilo, l’allenatore dei rossoblù recupera Svanberg. Ecco la lista completa: Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Antov, De Silvestri, Faragò, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Medel, Poli, Schouten, Svanberg, Urbanski (82). Attaccanti:Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato. Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021) Sinisa, tecnico del, ha diramato la lista deiper la sfida con la. Assente Danilo, l’allenatore dei rossoblù recupera Svanberg. Ecco la lista completa: Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Antov, De Silvestri, Faragò, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Medel, Poli, Schouten, Svanberg, Urbanski (82). Attaccanti:Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

