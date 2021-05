Audio inedito di Giovanni Falcone: un terribile presagio del 23 maggio 1992 (Di domenica 23 maggio 2021) Audio inedito di Giovanni Falcone: un terribile presagio di quel 23 maggio 1992. Giovanni Falcone (Google)Da 29 anni la data del 23 maggio ha un sapore amaro. Da 29 anni la data del 23 maggio ha il suono sordo di un’esplosione di tritolo, di un tratto di autostrada che si briciola come un tozzo di pane secco ed ha l’odore acre di fumo che si sprigiona da auto in fiamme e corpi bruciati. Quel giorno, 23 maggio 1992, l’Italia era in ginocchio, sembrava la Caporetto di un’intera nazione, messa in ginocchio dalla mafia e dal suo codice sanguinario. Ti potrebbe interessare >>> 29 anni dalla strage di Capaci, dove perse la vita il ... Leggi su ck12 (Di domenica 23 maggio 2021)di: undi quel 23(Google)Da 29 anni la data del 23ha un sapore amaro. Da 29 anni la data del 23ha il suono sordo di un’esplosione di tritolo, di un tratto di autostrada che si briciola come un tozzo di pane secco ed ha l’odore acre di fumo che si sprigiona da auto in fiamme e corpi bruciati. Quel giorno, 23, l’Italia era in ginocchio, sembrava la Caporetto di un’intera nazione, messa in ginocchio dalla mafia e dal suo codice sanguinario. Ti potrebbe interessare >>> 29 anni dalla strage di Capaci, dove perse la vita il ...

STEFANIABRIGAT1 : RT @lorenz_frigerio: Audio inedito @askanews_ita #GiovanniFalcone racconta la lotta alla #mafia e smonta falsi alibi. Non è “qualcosa al di… - eripetemorae : RT @lorenz_frigerio: Audio inedito @askanews_ita #GiovanniFalcone racconta la lotta alla #mafia e smonta falsi alibi. Non è “qualcosa al di… - _angelobognanni : RT @lorenz_frigerio: Audio inedito @askanews_ita #GiovanniFalcone racconta la lotta alla #mafia e smonta falsi alibi. Non è “qualcosa al di… - SaCharlieFlo : testo - horottoilvetro : Strage di Capaci, 29 anni dopo spunta un audio inedito di Falcone: 'Qui si muore per queste cose' -