Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 22 maggio 2021 (Di domenica 23 maggio 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 22 maggio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la finale dell’Eurovision Song Contest 2021 ha totalizzato in media 4512 spettatori (24.98% di share); su Canale5 lo show musicale 55 passi nel Sole ha avuto 2018 spettatori (share 10.74%). Su Italia1 il film I Pinguini di Madagascar ha ottenuto 1012 spettatori (4.64%); su Rai2 l’episodio del telefilm FBI ha intrattenuto 1506 spettatori (6.70%) e quello di Blue Bloods 1460 (6.59%); su Rai3 il programma Sapiens. Un solo pianeta ha totalizzato 1201 spettatori (share 6.13%); su Rete4 il film Viaggi di Nozze ha portato a casa 871 ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 23 maggio 2021)tv: idei programmi più visti di22, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la finale dell’Eurovision Song Contestha totalizzato in media 4512 spettatori (24.98% di share); su Canale5 lo show musicale 55 passi nel Sole ha avuto 2018 spettatori (share 10.74%). Su Italia1 il film I Pinguini di Madagascar ha ottenuto 1012 spettatori (4.64%); su Rai2 l’episodio del telefilm FBI ha intrattenuto 1506 spettatori (6.70%) e quello di Blue Bloods 1460 (6.59%); su Rai3 il programma Sapiens. Un solo pianeta ha totalizzato 1201 spettatori (share 6.13%); su Rete4 il film Viaggi di Nozze ha portato a casa 871 ...

Advertising

CorriereCitta : Ascolti Tv sabato 22 maggio 2021: Eurovision Song Contest, 55 passi nel sole, I pinguini di Madagascar, dati Audite… - Bamboolo : Ascolti tv: Top Dieci (16%), @IsolaDeiFamosi (15.7%) ecco i Dati Auditel 21 maggio 2021, un grande successo grazie… - Cristina66Rm : RT @blogtivvu: Ascolti Isola dei Famosi 21 maggio, flop stagionale di una edizione da record (negativi): ecco i dati auditel - Maryyyy53845168 : RT @libridizucchero: comunque gli ascolti riportati per i pezzi nuovi sono solo quelli di 2 ore, non dell'intera giornata quindi i dati mi… - libridizucchero : comunque gli ascolti riportati per i pezzi nuovi sono solo quelli di 2 ore, non dell'intera giornata quindi i dati… -