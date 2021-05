Anche Moggi conferma: “Con la Champions, ADL potrebbe regalare Allegri ai suoi tifosi. Gattuso alla Lazio, Simone Inzaghi a Firenze” (Di domenica 23 maggio 2021) L’ex dirigente sportivo Luciano Moggi, dalle pagine di Libero, ha parlato del valzer delle panchine che dovrebbe riguardare la Serie A e che vedrà coinvolto il Napoli. Ecco quanto evidenziato: “Gennaro Gattuso vuole lasciare in dote la Champions a De Laurentiis ed ai tifosi napoletani (ai quali il patron potrebbe regalare Massimiliano Allegri come “riparazione”) prima di trasferirsi alla Lazio di Lotito e Tare per sostituire Inzaghi, che prenderebbe il posto di Iachini alla Fiorentina”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 maggio 2021) L’ex dirigente sportivo Luciano, dalle pagine di Libero, ha parlato del valzer delle panchine che dovrebbe riguardare la Serie A e che vedrà coinvolto il Napoli. Ecco quanto evidenziato: “Gennarovuole lasciare in dote laa De Laurentiis ed ainapoletani (ai quali il patronMassimilianocome “riparazione”) prima di trasferirsidi Lotito e Tare per sostituire, che prenderebbe il posto di IachiniFiorentina”.

