WhatsApp, test sul backup delle chat indesiderate. Tutte le novità della nuova beta (Di sabato 22 maggio 2021) Nell'era nuova privacy WhatsApp sta sviluppando la funzionalità della crittografia end-to-end per i backup delle chat su Google Drive. Per il momento, come rivela l'autorevole WAbetaInfo, la beta è in fase di sviluppo, non ancora disponibile per il pubblico, si sta testando la funzione che sarà disponibile in un prossimo aggiornamento. WhatsApp (Adobe Stock)WhatsApp sta lavorando sulla nuova feature per prevenire eventuali bug quando verrà rilasciata, ma nel frattempo sono state introdotte diverse modifiche sull'interfaccia utente. In primis il leader per la messaggistica istantanea aggiungerà uno stato che indica se il backup è crittografato, utilizzando proprio la ...

