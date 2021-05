Vaccini a domicilio eseguiti da Infermieri. La vittoria di Pirro della FNOPI (Di sabato 22 maggio 2021) I Medici di Medicina Generale per le vaccinazioni domiciliari si accordano per 25 euro a dose. Gli Infermieri 6,16 euro Molte le critiche avanzate dagli Infermieri all’atto di mera svendita di professionalità degli Infermieri cui si è resa, ancora una volta protagonista la FNOPI sottoscrivendo un accordo imbarazzante per eseguire le vaccinazioni a domicilio. E mentre la FNOPI, dalle dichiarazioni rese dalla Presidente Mangiacavalli, esulta, gli Infermieri sono sempre più considerati manovalanza a basso costo: “Ringraziamo per la piena valorizzazione dei nostri professionisti – commenta Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli ordini delle professioni Infermieristiche (FNOPI) – il ministro ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) I Medici di Medicina Generale per le vaccinazioni domiciliari si accordano per 25 euro a dose. Gli6,16 euro Molte le critiche avanzate dagliall’atto di mera svendita di professionalità deglicui si è resa, ancora una volta protagonista lasottoscrivendo un accordo imbarazzante per eseguire le vaccinazioni a. E mentre la, dalle dichiarazioni rese dalla Presidente Mangiacavalli, esulta, glisono sempre più considerati manovalanza a basso costo: “Ringraziamo per la piena valorizzazione dei nostri professionisti – commenta Barbara Mangiacavalli, presidenteFederazione nazionale degli ordini delle professionistiche () – il ministro ...

