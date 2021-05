Toyota Supra di Paul Walker di Fast and Furious all’asta | preparate i soldi

(Di sabato 22 maggio 2021) La famosa quanto splendidausata dadurante il primo storico capitolo della saga diand, è stata messadiinandIl bolide di color arancione, che nella pellicola sfrecciava sulle strade di Los Angeles avendo la meglio su una Ferrari, è acquistabile, anche se ad un prezzo non proprio abbordabile. Ladi Brian O’Conner venne realizzata dal “team Toretto” per avere la meglio sulle altre auto nelle corse clandestine, ed è stata realmente costruita da Eddieal The Shark Shop in California. Per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Toyota Supra

Everyeye Auto

Il prossimo mese verrà messa all' asta laguidata da Paul Walker nel primo film di Fast and Furious , tra le automobili più iconiche dell'intero franchise cinematografico. Dopo numerosi rinvii, questa settimana ha avuto inizio la ...Ladi oggi è bellissima ma sa un po' troppo di BMW? Per chi la pensa così, per fortuna, ogni tanto si trovano in vendita i modelli del passato, costruiti alla maniera giapponese dal primo ...La Toyota Supra guidata da Paul Walker nel primo film di Fast and Furious verrà messa all'asta il prossimo mese a Las Vegas. Il prossimo mese verrà messa all'asta la Toyota Supra guidata da Paul Walke ...La Casa ha presentato un'edizione limitata a 90 esemplari, dedicata all'autodromo spagnolo. Estetica specifica e dotazioni da pista. Prezzi da 66.900 euro ...