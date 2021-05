Torino-Benevento, Nicola: “Orgoglioso della salvezza, con Cairo parlerà a fine campionato” (Di sabato 22 maggio 2021) “Domani è la partita più importante. Raggiunto obiettivo, me ne pongo un altro: vogliamo agganciare altre squadre e giocare con entusiasmo. Domani vorremmo giocare da Toro“. Così Davide Nicola alla vigilia di Torino-Benevento, partita valevole per la 38^ giornata e ormai ininfluente ai fini della salvezza. Ancora Nicola. “Dietro questa salvezza c’è un grande lavoro, sono Orgoglioso e soddisfatto. Colloquio con Cairo? Da lunedì in poi ci sarà l’incontro con presidente e direttore. Ora non avrei la voglia di dedicare energie in questo contesto, mi interessa solo la partita“. Infine una battuta sul rapporto con la società in questi mesi. “Ho parlato spesso con presidente e direttore, ci siamo confrontati e non mi sono ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) “Domani è la partita più importante. Raggiunto obiettivo, me ne pongo un altro: vogliamo agganciare altre squadre e giocare con entusiasmo. Domani vorremmo giocare da Toro“. Così Davidealla vigilia di, partita valevole per la 38^ giornata e ormai ininfluente ai fini. Ancora. “Dietro questac’è un grande lavoro, sonoe soddisfatto. Colloquio con? Da lunedì in poi ci sarà l’incontro con presidente e direttore. Ora non avrei la voglia di dedicare energie in questo contesto, mi interessa solo la partita“. Inuna battuta sul rapporto con la società in questi mesi. “Ho parlato spesso con presidente e direttore, ci siamo confrontati e non mi sono ...

