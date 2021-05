Supercoppa di C | la Ternana batte il Perugia e si aggiudica il trofeo

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 22 maggio 2021) Lavince ladi Serie C dopo aver batuto al “Libero Liberati” di Terni il derby umbro contro il. Decide la rete di Salzano al 64? per il decisivo 1-0 della, già vincitori del Girone C con la conseguente promozione in Serie B. Adesso anche la vittoria dellaa conferma di una stagione da incorniciare. La partita è stata equilibrata nei minuti iniziali, ma dopo la squadra di Cristiano Lucarelli ha preso il dominio del campo confermandosi la squadra più forte di questa Serie C. Alla mezz’ora di gioco il primo squillo di Cesar Falletti con una grande azione terminata con un diagonale destro sull’esterno della rete. La partita non si sblocca e le due squadre vanno a riposo sul parziale di 0-0. Nella ripresa lasi fa vedere in zona ...