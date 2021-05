Strega | ultima fermata | ora le parole contano più dei fatti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 22 maggio 2021) Benevento –, ultimo giorno di serie A. Il Benevento domani a Torino saluterà mestamente un campionato che aveva sperato a lungo di non lasciare. Lo farà con quella che è riconosciuta quasi all'unanimità come la partita più inutile della stagione. Eccezion fatta per Ghigo Gori, che avrà l'occasione di entrare nella storia del torneo (in qualità di esordiente più anziano) e dello stesso Benevento (unico giocatore a collezionare almeno una presenza in tutte le categorie dalla C2 alla A), saranno ben pochi gli stimoli per gli altri componenti della spedizione. Volendo si potrebbe escludere dal novero anche Lapadula, che con un gol supererebbe Diabaté nella classifica dei migliori marcatori in serie A del Benevento. Il maliano ne mise a referto 8 nel campionato 2017/2018, esattamente quanti ne ha segnati ...