Roberto Venturato profeta di Cittadella. Ma non chiamatela favola: 6 anni consecutivi ai play off per la A significano realtà vincente (Di sabato 22 maggio 2021) A forza di chiamarla favola si è finito per farle un torto. Perché il lieto fine, nelle fiabe, arriva sempre grazie all’intervento di una forza magica e sovrumana, di un elemento irrazionale. Le ultime sei stagioni del Cittadella, invece, sono l’esatto contrario: razionalità elevata a sistema, freddo realismo, concretezza. Anzi, per usare le parole del suo demiurgo Roberto Venturato: “Meritocrazia applicata al calcio”. Difficile trovare una definizione più appropriata. Perché dopo aver centrato la promozione in B nel 2016, questa cittadina in provincia di Padova da neanche 20mila abitanti è riuscita sempre ad arrivare ai playoff. E anche se l’obiettivo promozione le è sempre sfuggito, nessuno si è mai permesso di storcere la bocca. D’altra parte la classe operaia in paradiso è solo di passaggio. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) A forza di chiamarlasi è finito per farle un torto. Perché il lieto fine, nelle fiabe, arriva sempre grazie all’intervento di una forza magica e sovrumana, di un elemento irrazionale. Le ultime sei stagioni del, invece, sono l’esatto contrario: razionalità elevata a sistema, freddo realismo, concretezza. Anzi, per usare le parole del suo demiurgo: “Meritocrazia applicata al calcio”. Difficile trovare una definizione più appropriata. Perché dopo aver centrato la promozione in B nel 2016, questa cittadina in provincia di Padova da neanche 20mila abitanti è riuscita sempre ad arrivare aioff. E anche se l’obiettivo promozione le è sempre sfuggito, nessuno si è mai permesso di storcere la bocca. D’altra parte la classe operaia in paradiso è solo di passaggio. ...

