Nuoto, chi è Benedetta Pilato. Talento naturale esploso a 14 anni. Ora il record del mondo (Di sabato 22 maggio 2021) Cosa significa coprire una vasca da 50 metri, nuotando a rana in 29?30? Significa a livello femminile stabilire un primato del mondo. Benedetta Pilato (18 gennaio 2005) ha realizzato questa impresa. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria), Benny ha voluto stupire ancora una volta il mondo, migliorando il primato dell'americana Lilly King (29?40) e portandolo sempre più vicino ai limiti dei 28?. Ma chi è questa ragazzina, nativa di Taranto? Il suo Talento era sbocciato nel corso dei campionati italiani nella stagione 2018-2019, funzionali alla selezione della squadra tricolore per i Mondiali di Gwangju (Corea del Sud). Benedetta fece vedere di andar forte nei suoi 50 rana e il Direttore Tecnico Cesare Butini prese nota e così a 14 anni eccola proiettata in una realtà ...

