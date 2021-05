Nicola: “Col Benevento la gara più importante, raggiunta la salvezza ho un altro obiettivo” (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTorino – Davide Nicola prova a fornire stimoli al Torino dopo aver raggiunto matematicamente la salvezza con il pareggio contro la Lazio. La formazione granata affronterà domani sera il Benevento, in una sfida che avrebbe potuto assumere i connotati del dentro o fuori. I giochi, invece, si sono chiusi martedì sera e il match tra le formazioni di Nicola e Inzaghi si rivelerà utile solo per le statistiche. Il tecnico del Torino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultimi appuntamento stagionale, queste le sue parole. Benevento -“Quella di domani è la partita più importante. Dopo un obiettivo raggiunto me ne pongo un altro e vogliamo agganciare altre squadre. Dobbiamo giocare da Toro“. Bilancio – “In quattro mesi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTorino – Davideprova a fornire stimoli al Torino dopo aver raggiunto matematicamente lacon il pareggio contro la Lazio. La formazione granata affronterà domani sera il, in una sfida che avrebbe potuto assumere i connotati del dentro o fuori. I giochi, invece, si sono chiusi martedì sera e il match tra le formazioni die Inzaghi si rivelerà utile solo per le statistiche. Il tecnico del Torino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultimi appuntamento stagionale, queste le sue parole.-“Quella di domani è la partita più. Dopo unraggiunto me ne pongo une vogliamo agganciare altre squadre. Dobbiamo giocare da Toro“. Bilancio – “In quattro mesi ...

