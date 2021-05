LIVE – Torino-Mantova 68-53 | gara-1 Playoff Serie A2 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di sabato 22 maggio 2021) Reale Mutuae Staffsi sfidano in-1 deidiA2di basket. Le due compagini impegnate nel tabellone argento per ladi quarti di finale hanno avuto stagioni differenti. I piemontesi infatti arrivano al torneo da secondi della classe e hanno grandi prospettive. Sabato 22 maggio alle ore 19.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA68-53 34? Canestro di Bushati per il 68-53 diche torna a volare rispetto a! +15 fondamentale in questa fase. 32? Allungo di! Campani va ancora a canestro, 61-53. FINE TERZO QUARTO 57-53 30? Due liberi vincenti ...

Tutto pronto per il live del Pala Gianni Asti (palla a due alle 19:00) che inaugura i play-off della Reale Mutua Torino contro la Stings Mantova entrambe incasellate nel girone Argento.