Le nuove uscite a fumetti della settimana (Di sabato 22 maggio 2021) Trasgressioni, piaceri, crimini e punizioni. Dai rave clandestini degli anni ’90 alle diavolette di Mirka Andolfo, sino a una tragica vicenda che scosse il Giappone negli anni ’60, per concludere con un importante anniversario per un grande protagonista della fantascienza italiana: è una settimana calda con le migliori novità a fumetti e manga uscite in fumetteria, libreria e store online. 1. Cassadritta, di Roberto Grossi Anni ’90, prima dei social network, prima degli smartphone, prima di internet sul cellulare. I volantini, il passaparola e l’immancabile stradario sotto il sedile dell’automobile erano le sole guide per raggiungere i leggendari rave clandestini e illegali che animavano le notti delle periferie. In questo racconto corale che ci fa fare un salto nel passato prossimo, i protagonisti sono Bruno, Bambi, ... Leggi su wired (Di sabato 22 maggio 2021) Trasgressioni, piaceri, crimini e punizioni. Dai rave clandestini degli anni ’90 alle diavolette di Mirka Andolfo, sino a una tragica vicenda che scosse il Giappone negli anni ’60, per concludere con un importante anniversario per un grande protagonistafantascienza italiana: è unacalda con le migliori novità ae mangain fumetteria, libreria e store online. 1. Cassadritta, di Roberto Grossi Anni ’90, prima dei social network, prima degli smartphone, prima di internet sul cellulare. I volantini, il passaparola e l’immancabile stradario sotto il sedile dell’automobile erano le sole guide per raggiungere i leggendari rave clandestini e illegali che animavano le notti delle periferie. In questo racconto corale che ci fa fare un salto nel passato prossimo, i protagonisti sono Bruno, Bambi, ...

