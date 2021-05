Lady Gaga a 19 anni sono stata vittima di violenza (Di sabato 22 maggio 2021) Lady Gaga choc, la pop star americana ha rivelato di essere stata violentata a 19 anni da un produttore musicale che “l’ha lasciata incinta in un angolo” dopo mesi di abusi.La pop star e vincitrice dell’Oscar ha parlato tra le lacrime mentre rievocava il suo trauma durante un’apparizione in “The Me You Can’t See” , Leggi su people24.myblog (Di sabato 22 maggio 2021)choc, la pop star americana ha rivelato di essereviolentata a 19da un produttore musicale che “l’ha lasciata incinta in un angolo” dopo mesi di abusi.La pop star e vincitrice dell’Oscar ha parlato tra le lacrime mentre rievocava il suo trauma durante un’apparizione in “The Me You Can’t See” ,

