La Primavera torna a vincere: netto 3-0 nel derby con la Salernitana (Di sabato 22 maggio 2021) Il Napoli Primavera torna alla vittoria e lo fa battendo per 3-0 la Salernitana nel derby. Una partita a senso unico decisa dalle reti di Pesce e Romano nel primo tempo e di Cataldi nella ripresa. Un tris che avvicina gli azzurri di Cascione ai playoff. A 35 punti quando manca una sola partita al termine, gli azzurri occupano la terza piazza con sei lunghezze sulla quarta.

