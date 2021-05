Isola dei famosi | clamoroso! Svelato il nome del finalista | non ci crederete

Leggi su cityroma

(Di sabato 22 maggio 2021) Siamo quasi giunti alla fine dell’edizione dell’dei2021, nella puntata di questa sera 21 maggio, Ilary Blasi svelerà ildel primoufficiale. Ma sul web circolano già ipotesi sul papabile: ecco chi è.dei, la conduttrice Ilary Blasi (Foto dal web)L’deista ormai giungendo sempre di più verso il suo termine. Stasera 21 maggio alle ore 21 e 45 circa, andrà in onda la diciannovesima puntata di questa edizione non priva di critiche da parte di molti telespettatori. Infatti la media dello share, fino ad ora, è stata più bassa rispetto alle scorse edizioni. Conduttrice della serata, come sempre, la showgirl Ilary Blasi e tutta la squadra di opinionisti composta da Iva ...