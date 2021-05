Ira tifosi Milan | Basta | se ne devono andare

Advertising

Agato_Agato : RT @ilgiornale: Un fuorionda ha scatenato l'ira dei tifosi della Juventus: 'Mandate a dormire Bruno Gentili, ha una certa età e sta strapar… - GPeppe34N : RT @ilgiornale: Un fuorionda ha scatenato l'ira dei tifosi della Juventus: 'Mandate a dormire Bruno Gentili, ha una certa età e sta strapar… - pieromotos : RT @ilgiornale: Un fuorionda ha scatenato l'ira dei tifosi della Juventus: 'Mandate a dormire Bruno Gentili, ha una certa età e sta strapar… - SimoPagliarini_ : RT @ilgiornale: Un fuorionda ha scatenato l'ira dei tifosi della Juventus: 'Mandate a dormire Bruno Gentili, ha una certa età e sta strapar… - ilgiornale : Un fuorionda ha scatenato l'ira dei tifosi della Juventus: 'Mandate a dormire Bruno Gentili, ha una certa età e sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Ira tifosi

Virgilio Sport

... ' Donnarumma è complice silenzioso se non parla e prende posizione che si accomodi alla porta lui e raiola questo è il grazie per chi ha creduto in luie società' oppure: ' Se non lo FERMATE ...Hakan Calhanoglu fa infuriare idel Milan nel momento più delicato della stagione, a due giorni dalla decisiva sfida contro l'... festante con la Coppa Italia appena vinta, scatenando l'dei ...Il club rossonero ha prospettato al giocatore un ricco contratto da 8 milioni di euro netti all’anno e l’entourage di Donnarumma continua a chiederne almeno 10. Ma c’è un altro ostacolo da superare: s ...Il centrocampista turco ha messo mi piace alla foto di Bonucci su Instagram festante con la Coppa Italia. Pioggia di insulti sui social network ...