Inter, Conte: 'Pronto ad alzare lo Scudetto ' (Di sabato 22 maggio 2021) MILANO - "Manca l'ultima partita contro l'Udinese che è una buonissima squadra e dovremmo cercare fino all'ultimo di dare sempre il massimo per finire nella migliore maniera. Domani dobbiamo alzare ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 22 maggio 2021) MILANO - "Manca l'ultima partita contro l'Udinese che è una buonissima squadra e dovremmo cercare fino all'ultimo di dare sempre il massimo per finire nella migliore maniera. Domani dobbiamo...

Advertising

capuanogio : Il passaggio che impressiona dell’intervista di #Oriali sulla situazione #Inter non è il racconto di questi mesi.… - Inter : ??? | INTERVISTA Ascoltiamo insieme le parole di mister Conte alla vigilia dell'ultima giornata di campionato… - FBiasin : #Oriali è preoccupato? Sì. Come #Conte, #Marotta e il resto della dirigenza attende di conoscere i piani della prop… - Pall_Gonfiato : Inter, Conte: 'I calciatori hanno vinto, ora sanno come continuare a farlo' - _intermagazine : Inter-Udinese, Conte: “Vogliamo dare il massimo anche domani” -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Conte Conte, giocatori Inter adesso sanno come vincere Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, intervistato da Inter Tv alla viglia della sfida contro l'Udinese. "Sicuramente quando alla fine vinci lo scudetto è perché hai fatto qualcosa di ...

Inter, Antonio Conte punge le avversarie e omaggia i tifosi Il percorso generale dell' Inter di Antonio Conte è da incorniciare: 'C'è stata una crescita importante, non solo tattica ma anche mentale. Lavorandoci sono cresciuti tanto, adesso sono giocatori che ...

L'Inter verso il Conte-ter. È successo solo alla Juve Tuttosport Conte: "Questi ragazzi adesso sanno che strada percorrere per vincere" L'Inter si appresta a chiudere la stagione da campione. Antonio Conte ha presentato così la particolare sfida di domani contro l'Udinese: "Dobbiamo cercare di dare sempre il mass ...

Inter, Conte: «Vogliamo alzare lo Scudetto con una bella prestazione» Antonio Conte ha parlato a Inter Tv alla vigilia del match contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Antonio Conte ha parlato a Inter Tv alla vigilia del match contro l’Udinese. Le dichiarazioni dell’all ...

Lo ha detto il tecnico dell'Antonio, intervistato daTv alla viglia della sfida contro l'Udinese. "Sicuramente quando alla fine vinci lo scudetto è perché hai fatto qualcosa di ...Il percorso generale dell'di Antonioè da incorniciare: 'C'è stata una crescita importante, non solo tattica ma anche mentale. Lavorandoci sono cresciuti tanto, adesso sono giocatori che ...L'Inter si appresta a chiudere la stagione da campione. Antonio Conte ha presentato così la particolare sfida di domani contro l'Udinese: "Dobbiamo cercare di dare sempre il mass ...Antonio Conte ha parlato a Inter Tv alla vigilia del match contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Antonio Conte ha parlato a Inter Tv alla vigilia del match contro l’Udinese. Le dichiarazioni dell’all ...