Gaza: Iran, per Khamenei Israele 'impotente' e 'sconfitto' (Di sabato 22 maggio 2021) "Il feroce esercito israeliano è stato obbligato a chiedere un cessate il fuoco e ad accettare la sconfitta" essendosi dimostrato "impotente di fronte all'insurrezione della Palestina unita": lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 maggio 2021) "Il feroce esercito israeliano è stato obbligato a chiedere un cessate il fuoco e ad accettare la sconfitta" essendosi dimostrato "di fronte all'insurrezione della Palestina unita": lo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Gaza Iran Gaza: Iran, per Khamenei Israele 'impotente' e 'sconfitto' ... lo ha detto, commentando la fine delle ostilità fra Israele e Gaza, la guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei. Il presidente iraniano, Hassan Rohani, parla a sua volta di "grande vittoria" del "...

Prosegue la tregua, notte di quiete in Israele e a Gaza
Gaza: Iran, per Khamenei Israele 'impotente' e 'sconfitto' Di altro avviso la guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei. 'Il feroce esercito israeliano è stato obbligato a chiedere un cessate il fuoco e ...

Prosegue la tregua, notte di quiete in Israele e a Gaza Le parole del presidente Biden per la necessità di due stati e il punto di vista dell'Iran, che vede Israele sconfitto ...

