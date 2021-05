Denise Pipitone, colpo di scena nelle indagini: Anna Corona e Giuseppe Delle Chiave indagati (Di sabato 22 maggio 2021) Nuovo colpo di scena nel caso di Denise Pipitone, ieri sera Gianluigi Nuzzi ha annunciato in diretta a Quarto Grado che Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono indagati dalla Procura di Marsala. “Stasera Quarto Grado fa un reale passo in avanti. Siamo in grado di darvi una notizia molto importante. Novità, torna sotto inchiesta Anna Corona e anche Giuseppe Della Chiave. Permettetemi di dirvi che l’intervista che avevamo fatto ad Anna Corona assume un altro contorno, perché questa donna adesso è indagata. Il fascicolo è aperto per sequestro di persona. Siamo davanti ad una svolta. C’è un nuovo procedimento su queste persone sotto ... Leggi su biccy (Di sabato 22 maggio 2021) Nuovodinel caso di, ieri sera Gianluigi Nuzzi ha annunciato in diretta a Quarto Grado cheDellasonodalla Procura di Marsala. “Stasera Quarto Grado fa un reale passo in avanti. Siamo in grado di darvi una notizia molto importante. Novità, torna sotto inchiestae ancheDella. Permettetemi di dirvi che l’intervista che avevamo fatto adassume un altro contorno, perché questa donna adesso è indagata. Il fascicolo è aperto per sequestro di persona. Siamo davanti ad una svolta. C’è un nuovo procedimento su queste persone sotto ...

Advertising

QuartoGrado : +++ Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono indagati +++ A #Quartogrado novità clamorose sulla scomparsa di Denis… - fanpage : #DenisePipitone, colpo di scena a #quartogrado, indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave - QuartoGrado : 'Credo che l'iscrizione nel registro degli indagati sia una cosa positiva per tutti, anche per gli indagati'… - Esquivel__Rulez : RT @chilhavistorai3: #DenisePipitone: Battista Della Chiave raccontò a diversi interpreti di una bambina rapita e portata via dopo una tele… - StraNotizie : Denise Pipitone, colpo di scena nelle indagini: Anna Corona e Giuseppe Delle Chiave indagati -