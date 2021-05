Crotone Fiorentina: Formazioni ufficiali e dove vederla (Di sabato 22 maggio 2021) Crotone e Fiorentina si aggiudicheranno i 3 punti nell’ultimo confronto di queste due squadre di questa stagione: pitagorici in B e viola salvi daranno vita ad una sfida senza obiettivi da contendersi allo stadio Scida dalle ore 20.45. Crotone Fiorentina: Formazioni ufficiali Crotone (3-4-1-2): Crespi; Djidji, Marrone, Cuomo; Pereira, Cigarini, Benali, Molina; Messias; Ounas, Simy. Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Caceres, Martinez Quarta, Igor; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. dove vederla La sfida sarà appannaggio di Sky che la trasmetterò sui canali Sky Sport Serie A numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita sarà ... Leggi su puglia24news (Di sabato 22 maggio 2021)si aggiudicheranno i 3 punti nell’ultimo confronto di queste due squadre di questa stagione: pitagorici in B e viola salvi daranno vita ad una sfida senza obiettivi da contendersi allo stadio Scida dalle ore 20.45.(3-4-1-2): Crespi; Djidji, Marrone, Cuomo; Pereira, Cigarini, Benali, Molina; Messias; Ounas, Simy.(3-5-2): Terracciano; Caceres, Martinez Quarta, Igor; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.La sfida sarà appannaggio di Sky che la trasmetterò sui canali Sky Sport Serie A numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita sarà ...

Advertising

FootStatsCalcio : Due partite giocate allo Scida fra #Crotone e #Fiorentina: una vittoria per parte; in equilibrio anche il numero di… - luca_carioli : @lamelasulweb @tal_Marco @domysr93 @Ernesto60579044 @capuanogio E quelli contro che c'erano e non vi hanno dato (un… - CalcioPillole : All'Ezio Scida si affrontano il #Crotone già retrocesso da diverse giornate e la #Fiorentina, che ha invece raggiun… - Enry1777 : @Ilarioforjuve I rigori contro Benevento and e ritorno Crotone Verona Atalanta andata Fiorentina andata sono solo a… - SolamenteFulbo : #SerieA Fecha 38 15:45 Cagliari - Genoa Crotone - Fiorentina Sampdoria - Parma -