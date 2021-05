Calciomercato Lazio: porte girevoli, chi parte e chi arriva. I nomi (Di sabato 22 maggio 2021) La Lazio potrebbe stravolgere la propria rosa per la mancata qualificazione in Champions League: ecco i possibili movimenti Per la Lazio, la mancata qualificazione al quarto posto peserà sulle prossime operazioni, sia in entrata che in uscita: come riportato da Il Messaggero, la società dovrà infatti cedere qualche pezzo pregiato per fare moneta. Stando a quanto riportato sul quotidiano, il primo indiziato è (ancora) Milinkovic: il serbo è seguito dall’Inter di Conte, ma l’offerta di 80 milionni potrebbe non bastare a convincere il presidente Lotito. Occhio anche a Correa (piace al Liverpool), Luis Alberto e Strakosha. Per la Lazio che verrà, invece, piacciono Cragno o Gollini e Nandez. CONTINUA A LEGGERE SU LazioNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Lapotrebbe stravolgere la propria rosa per la mancata qualificazione in Champions League: ecco i possibili movimenti Per la, la mancata qualificazione al quarto posto peserà sulle prossime operazioni, sia in entrata che in uscita: come riportato da Il Messaggero, la società dovrà infatti cedere qualche pezzo pregiato per fare moneta. Stando a quanto riportato sul quotidiano, il primo indiziato è (ancora) Milinkovic: il serbo è seguito dall’Inter di Conte, ma l’offerta di 80 milionni potrebbe non bastare a convincere il presidente Lotito. Occhio anche a Correa (piace al Liverpool), Luis Alberto e Strakosha. Per lache verrà, invece, piacciono Cragno o Gollini e Nandez. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Lazio, Correa e le sirene dalla Premier: l'agente del Tucu sonda il terreno con una big inglese... Il Tucu ha una clausola da 80 milioni di euro , ma alla Lazio ne basterebbero ampiamente anche la metà. Il suo agente da gennaio si sta informando in Premier League e sembrerebbe essersi intrattenuto ...

Calciomercato Juventus, svolta Gattuso - La mossa di De Laurentiis ...e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE! Calciomercato ... Oltre alla Juventus, nel futuro di 'Ringhio' ci sarebbero anche Lazio e Fiorentina. La tentazione ...

Calciomercato Lazio, centrocampo da rivoluzionare: chi parte e chi resta La Lazio Siamo Noi Sassuolo-Lazio (23 maggio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici L’ultima giornata stabilirà anche chi giocherà la nuova Conference League tra Roma e Sassuolo, con i giallorossi che hanno due punti di vantaggio ed esiste anche la possibilità di un arrivo a pari pun ...

CALCIOMERCATO – Conceição in Italia mercoledì, ipotesi incontro con la Lazio? Nel toto allenatore in casa Lazio ci sono novità importanti. Da giorni si era parlato di Sérgio Conceição come suggestione per il post-Inzaghi. Notizia che sembrerebbe essere confermata, anche se sul ...

