5 TRUCCHI PER UNA LIEVITAZIONE PERFETTA (Di sabato 22 maggio 2021) In questo articolo vi darò i miei . Pane, pizze, focacce, brioches, panettoni, hanno tutti un ingrediente in comune, il lievito! Tutte queste preparazioni infatti attraversano la delicata fase della LIEVITAZIONE. A volte però sorge qualche problema; gli impasti non lievitano oppure non si cuociono bene in forno. Con il tempo, l'esperienza ma soprattutto i preziosi consigli di zia Giulietta ho imparato come gestire al meglio questa fase delle ricette ed ottenere sempre una LIEVITAZIONE PERFETTA. METTIAMO UN PO' DI ZUCCHERO Qualsiasi sia il tipo di impasto lievitato che stiamo preparando, non dimentichiamo mai di aggiungere un pizzico di zucchero. Questo consiglio vale soprattutto nelle ricette salate dove aggiungere lo zucchero può sembrare strano… ma a tutto c'è una spiegazione! Dobbiamo pensare al lievito come un organismo ...

