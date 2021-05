VitaminG di MSI: fino al 30 maggio tantissime offerte! (Di venerdì 21 maggio 2021) fino al 30 maggio, grazie all’iniziativa promozionale VitaminG di MSI, è possibile acquistare un laptop risparmiando fino a 300 euro Con l’evento VitaminG di MSI potrebbe essere il momento giusto per acquistare un laptop. Chi è infatti alla ricerca un laptop che rappresenti un compagno quotidiano per lo studio o il lavoro può scegliere tra due diversi modelli di Modern 14, un notebook sottile e leggero con display da 14? FHD, in vendita a 829 euro, anziché 929 euro, oppure a 929 euro, anziché 999 euro, in base alla configurazione. Se è, invece, un creativo o un progettista che deve acquistare il notebook per il proprio lavoro, MSI propone in questo caso il Creator 15, dotato di un luminoso display da 15,6? FHD 60Hz, CPU Intel Core i7 e la recentissima grafica NVIDIA GeForce RTX3060, a 2.499 euro, ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 21 maggio 2021)al 30, grazie all’iniziativa promozionaledi MSI, è possibile acquistare un laptop risparmiandoa 300 euro Con l’eventodi MSI potrebbe essere il momento giusto per acquistare un laptop. Chi è infatti alla ricerca un laptop che rappresenti un compagno quotidiano per lo studio o il lavoro può scegliere tra due diversi modelli di Modern 14, un notebook sottile e leggero con display da 14? FHD, in vendita a 829 euro, anziché 929 euro, oppure a 929 euro, anziché 999 euro, in base alla configurazione. Se è, invece, un creativo o un progettista che deve acquistare il notebook per il proprio lavoro, MSI propone in questo caso il Creator 15, dotato di un luminoso display da 15,6? FHD 60Hz, CPU Intel Core i7 e la recentissima grafica NVIDIA GeForce RTX3060, a 2.499 euro, ...

tuttoteKit : VitaminG di #MSI: fino al 30 maggio tantissime offerte! #VitaminGMSI #tuttotek - GamesArk_it : VitaminG di #MSI: tanti #laptop in promozione anche per chi ha un #budget contenuto @msi_italy @msitweets #hardware… - SerialGamerITA : VitaminG di MSI: tanti laptop in promozione anche per chi ha un budget contenuto #msi #vitamingdimsi - G8ATECHNOLOGY : MSI Nb VitaminG Promo ! MSI Gaming MSI Dal 17 al 30 maggio Prezzi imperdibili Promo valida sia nei negozi che… -