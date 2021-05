Università, 1,5 miliardi in arrivo per le borse di studio. Ecco gli altri finanziamenti Ue e nazionali per bandi di ricerca e dottorati (Di venerdì 21 maggio 2021) Accessibilità e finanziamenti a lungo termine, oltre il 2026. borse di studio e agevolazioni per chi non può permettersi la retta annuale. Collaborazione fra pubblico e privato e sostegno all’edilizia degli atenei. Queste alcune delle direzioni indicate per il futuro delle Università italiane nel corso dell’assemblea della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, che si è tenuta giovedì 20 maggio, allargata alla Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di ricerca. Ha partecipato la ministra dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa. Che ha annunciato cifre e numeri: circa 1,5 miliardi previsti per le borse di studio, ottenuti dalla somma di risorse ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Accessibilità ea lungo termine, oltre il 2026.die agevolazioni per chi non può permettersi la retta annuale. Collaborazione fra pubblico e privato e sostegno all’edilizia degli atenei. Queste alcune delle direzioni indicate per il futuro delleitaliane nel corso dell’assemblea della Conferenza dei Rettori delleItaliane, che si è tenuta giovedì 20 maggio, allargata alla Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di. Ha partecipato la ministra dell’e della, Maria Cristina Messa. Che ha annunciato cifre e numeri: circa 1,5previsti per ledi, ottenuti dalla somma di risorse ...

