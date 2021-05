Una Vita, anticipazioni 22 maggio: un annuncio a sorpresa (Di venerdì 21 maggio 2021) Ad Una Vita, le indagini sulla morte di Ursula Dicenta entreranno sempre più nel vivo, come spiegano le anticipazioni di sabato 22 maggio. In particolare, il commissario Mèndez continuerà a girare per Acacias a raccogliere testimonianze e indizi utili per scoprire chi abbia ucciso la domestica. Intanto, Genoveva continuerà a discutere con Santiago che le ha rivelato di sapere che il figlio che aspetta non è di Felipe, bensì il suo. La Salmeron tratterà con disprezzo il Becerra e negherà che che il bambino sia suo. Alla fine, gli darà il denaro che gli ha promesso per lasciare finalmente il quartiere con Marcia e lo solleciterà ad osservare il silenzio sulla loro alleanza e i loro crimini In seguito, Santiago e Marcia annunceranno la loro imminente partenza per Cuba ad amici e conoscenti di Acacias. Nel frattempo, il commissario ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 21 maggio 2021) Ad Una, le indagini sulla morte di Ursula Dicenta entreranno sempre più nel vivo, come spiegano ledi sabato 22. In particolare, il commissario Mèndez continuerà a girare per Acacias a raccogliere testimonianze e indizi utili per scoprire chi abbia ucciso la domestica. Intanto, Genoveva continuerà a discutere con Santiago che le ha rivelato di sapere che il figlio che aspetta non è di Felipe, bensì il suo. La Salmeron tratterà con disprezzo il Becerra e negherà che che il bambino sia suo. Alla fine, gli darà il denaro che gli ha promesso per lasciare finalmente il quartiere con Marcia e lo solleciterà ad osservare il silenzio sulla loro alleanza e i loro crimini In seguito, Santiago e Marcia annunceranno la loro imminente partenza per Cuba ad amici e conoscenti di Acacias. Nel frattempo, il commissario ...

