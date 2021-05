Un Passo dal Cielo | guai per un attore | “Mi hanno vietato il set”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Le peripezie di “Undaltrovato una trasposizione anche nella vita reale per uno dei suoi interpreti, cosa è successo. Con l’avvicinarsi del mese di giugno, giungono al termine diverse fiction trasmesse dalla Rai. Quella che volge a conclusione si è rivelata essere una stagione televisiva tra le più floride che mai si siano avute alla Televisione di Stato. UndalFrancesco Neri ed Emma Foto screenshotTante produzioniriscosso un successo enorme. Ancora una volta ha fatto da capofila la longeva “Il Commissario Montalbano”, poi ecco diverse conferme come “Il Paradiso delle Signore” e “Undal”, fino all’immancabile “Don Matteo”. E tante altre sono anche le cose nuove proposte: “Màkari”, “Chiamami ancora ...

Advertising

romeoagresti : #DouglasCosta a un passo dal #Gremio: le intese - complessive - verranno definite entro 2-3 giorni. Ma la fumata bi… - AgenziaOpinione : RAI 1 – “ UN PASSO DAL CIELO “ * EP 16 PUNTATA DEL 20 MAGGIO 2021, “ LACRIME NELLA PIOGGIA – PARTE 2 “ RIVEDI / REP… - AgenziaOpinione : RAI 1 – “ UN PASSO DAL CIELO “ * EP 15 PUNTATA DEL 20 MAGGIO 2021, “ LACRIME NELLA PIOGGIA – PARTE 1 “ RIVEDI / REP… - Santo_Dilorenzo : Notizie dal Mondo Digitale: Tra risorse pubbliche degli Stati inadeguate e risorse private che non tengono il passo… - infoitcultura : Un Passo dal Cielo 6: anticipazioni ultima puntata di giovedì 20 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Passo dal

Tv Sorrisi e Canzoni

... il termine biodiversità ritorna 25 volte e a più riprese se ne evoca la tutela, eppuretesto ... biodiversità e transizione ecologica sono tre concetti che, secondo Slow Food, vanno di pari. ...... progettata per consentire di raggiungere gli obiettividopo. Il programma è ... Un primo studio scientifico è stato condotto tra il 2016 e il 2018dottor Charles Limb, neurochirurgo dell'...Il nuovo cartellone di Atp e Fondazione Promusica: domani l’atteso concerto di apertura al Bolognini con il grande Raffaele Pe ...Un pubblico composto ma partecipe e appassionato ha fatto il tifo in paese per i corridori. Suggestive le immagini del Parco ...