UEFA: la pandemia costerà oltre 8 mld ai club europei (Di venerdì 21 maggio 2021) La pandemia è destinata a lasciare una ferita profondissima nell'economia del calcio europeo. A riferirlo è la UEFA stessa, in un rapporto ripreso dal Sole 24 Ore, secondo cui l'emergenza sanitaria dovrebbe costare ben oltre gli 8 miliardi di euro ai club del continente. Un dato che, se confermato, farebbe segnare una brusca battuta d'arresto

Ultime Notizie dalla rete : UEFA pandemia Il calcio guarda a Internet mobile per uscire dalla crisi La pandemia ha azzerato per più di un anno gli introiti provenienti dai biglietti per lo stadio, ... per capirci, di quello tra la stessa app della Premier quella della UEFA Champions League) " è ...

Calcio, il Covid costa 9 miliardi ai club europei ... ma a cascata per l'intero sistema, secondo i promotori), l'Uefa fa i conti con il costo finanziario della pandemia. Ed è un conto pesante: secondo un rapporto pubblicato il 21 maggio, l'...

L'UEFA lancia l'allarme: la pandemia potrebbe costare 9,6 miliardi di euro Corriere del Ticino Calcio, il Covid costa 9 miliardi ai club europei Un rapporto dell'Uefa quantifica i danni della pandemia sui fatturati delle ultime due stagioni: "120 club europei rischiano di sparire" - Se non si fa la Superlega come si rende sostenibile il calcio ...

