UeD | Samantha e Alessio | “Pensavo fosse più facile” | la verità su Bohdan

(Di venerdì 21 maggio 2021) La nuova coppia del Trono Classico si svela nella prima intervista di coppia, attraverso la quale parlano di convivenza, sentimenti e presentazioni in famiglia; lei torna a parlare del momento in cui ha detto 'no' all'altro corteggiatore L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

giornali_it : Samantha Curcio e Alessio Cennicola dopo UeD: 'Siamo davvero innamorati' #18maggio #QuotidianiOnline #Notizieit… - zazoomblog : Samantha Curcio e Alessio Cennicola dopo UeD: Siamo davvero innamorati - #Samantha #Curcio #Alessio #Cennicola - MondoTV241 : UeD, Samantha e Alessio si raccontano subito dopo la scelta: 'È bellissima questa complicità fisica che c’è tra noi… - fefe2590 : RT @imalexiareds: ??scelte più horror della storia di UeD?? samantha massimiliano #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : UeD Samantha

La nuova coppia del Trono Classico si svela nella prima intervista di coppia, attraverso la quale parlano di convivenza, sentimenti e presentazioni in famiglia; lei torna a parlare del momento in cui ...Curcio su Alessio Ceniccola confessa: "Sono single da nove anni. Pensavo fosse più facile" A differenza di molte altre scelte di Uomini e Donne , quella diCurcio è stata davvero emozionante. Ha aperto il suo cuore ad Alessio Ceniccola e ora sono felici e innamorati, pronti a godersi un'estate d'amore. In una lunga intervista al settimanale ...La nuova coppia del Trono Classico si svela nella prima intervista di coppia, attraverso la quale parlano di convivenza, sentimenti e presentazioni in famiglia; lei torna a parlare del momento in cui ...Samantha Curcio su Alessio Ceniccola confessa: “Sono single da nove anni. Pensavo fosse più facile” A differenza di molte altre scelte di Uomini e Donne, ...