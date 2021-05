Tutta Italia in zona gialla da lunedì: 'Tutte le Regioni a rischio basso'. Incidenza in calo, Rt scende a 0,78 (Di venerdì 21 maggio 2021) Come ogni venerdì dalla riunione della Cabina di regia dell'Iss - Ministero della Salute sul emergono i dati del monitoraggio, e arrivano le prime buone notizie: in Italia l'indice di contagio Rt ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 maggio 2021) Come ogni venerdì dalla riunione della Cabina di regia dell'Iss - Ministero della Salute sul emergono i dati del monitoraggio, e arrivano le prime buone notizie: inl'indice di contagio Rt ...

Advertising

robersperanza : Con monitoraggio e ordinanze di oggi l’Italia sarà tutta in area gialla. È il risultato delle misure adottate, del… - FiorellaMannoia : Dare questa notizia per me è una gioia immensa. Quest’estate ripartiamo: finalmente ci rivedremo, si torna a fare c… - borghi_claudio : @Roxy19794 Ma quale tampone ogni 48 ore? Ma per cosa? Guardi che si viaggia per tutta Italia liberamente con qualsi… - TV7Benevento : Speranza: 'Tutta Italia zona gialla, continuare su questa strada'... - spighissimo : RT @GenCar5: Strano paese l'Italia, dove l'invidia sociale è tutta contro il privilegio dei #poveri che prendono il #RDC, e sarebbero tutti… -