Taken – La vendetta: cast, trama e curiosità sul film della saga con Liam Neeson in onda venerdì 21 maggio (Di venerdì 21 maggio 2021) Torna in televisione il sequel di Io vi troverò e andrà in onda su Italia1 alle 21:20. Ritroveremo di nuovo Liam Neeson nel secondo capitolo della saga dedicata al padre, ex agente CIA, più action del cinema. L’appuntamento sarà per venerdì 21 maggio 2021. La trama ed il cast del film che al Box Office italiano ha incassato nelle prime 2 settimane di programmazione 2 milioni di euro. Taken – La vendetta: il cast e le curiosità legate al film ed ai protagonisti La pellicola Taken – La vendetta (anche conosciuto come Taken 2) è un film diretto da Olivier ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Torna in televisione il sequel di Io vi troverò e andrà insu Italia1 alle 21:20. Ritroveremo di nuovonel secondo capitolodedicata al padre, ex agente CIA, più action del cinema. L’appuntamento sarà per212021. Laed ildelche al Box Office italiano ha incassato nelle prime 2 settimane di programmazione 2 milioni di euro.– La: ile lelegate aled ai protagonisti La pellicola– La(anche conosciuto come2) è undiretto da Olivier ...

Advertising

Stasera_in_TV : ITALIA 1: (21:20) Taken - la vendetta (Film) #StaseraInTV 21/05/2021 #PrimaSerata #taken-lavendetta @social_mediaset #Italia1 - 95_addicted : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 va in onda #Taken - La vendetta, secondo capitolo della saga cinematografica diretta da Oli… - LuciaMosca1 : (Il film consigliato stasera in TV: 'Taken - La vendetta' venerdì 21 maggio 2021) Segui su: La… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 va in onda #Taken - La vendetta, secondo capitolo della saga cinematografica diretta da… - Astralus : Stasera in tv: “Taken 2 – La vendetta” su Rete 4 -