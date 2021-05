Sicilia: “Porta un nonno, vinci un vaccino”, ecco in cosa consiste l’iniziativa (Di venerdì 21 maggio 2021) La Regione Sicilia lancia l’iniziativa “Porta un nonno, vinci un vaccino” destinata agli ultra 80enni e agli over 18 La Regione Sicilia lancia un’iniziativa per dare una nuova spinta alle vaccinazioni, nasce così il progetto “Proteggi te e i tuoi nonni”. In questo modo un ultra 80enne ed un suo accompagnatore over 18 (non necessariamente legati da vincoli di parentela) potranno ricevere la prima dose di vaccino anti Covid senza effettuare alcuna prenotazione. “Porta un nonno, vinci un vaccino”, l’iniziativa messa al bando dalla regione Sicilia avrà inizio il 21 maggio e sarà valida fino a domenica 23 maggio, in tutti gli Hub ... Leggi su zon (Di venerdì 21 maggio 2021) La Regionelanciaunun” destinata agli ultra 80enni e agli over 18 La Regionelancia un’iniziativa per dare una nuova spinta alle vaccinazioni, nasce così il progetto “Proteggi te e i tuoi nonni”. In questo modo un ultra 80enne ed un suo accompagnatore over 18 (non necessariamente legati da vincoli di parentela) potranno ricevere la prima dose dianti Covid senza effettuare alcuna prenotazione. “unun”,messa al bando dalla regioneavrà inizio il 21 maggio e sarà valida fino a domenica 23 maggio, in tutti gli Hub ...

Advertising

_jowa_ : @AgataSicily @Axen0s @CrostyGa @kal_giusi @OfficialTozzi Di certo non le tue 4 volte nella vita come hai detto. Poi… - infoitinterno : Porta un nonno, vinci un vaccino: l'iniziativa della Regione Sicilia per vaccinare tutti - LauraCarrese : RT @bisagnino: Porta un nonno, vinci un vaccino: l'iniziativa della Regione Sicilia per vaccinare tutti - n4_pa1 : RT @bisagnino: Porta un nonno, vinci un vaccino: l'iniziativa della Regione Sicilia per vaccinare tutti - bisagnino : Porta un nonno, vinci un vaccino: l'iniziativa della Regione Sicilia per vaccinare tutti -