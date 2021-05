Ronaldo, tornare in Premier e ‘chiudere il cerchio’: ora si può (Di venerdì 21 maggio 2021) Per Cristiano Ronaldo spunta una soluzione affascinante, che lo riporterebbe in Premier ed avrebbe già trovato il favore del portoghese. Mancano ormai soltanto 90? minuti alla fine della stagione. Ci sono diverse squadre che hanno ancora in ballo l’obiettivo di approdare in Champions League, e tra queste anche la Juventus di Andrea Pirlo. Lo Scudetto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 21 maggio 2021) Per Cristianospunta una soluzione affascinante, che lo riporterebbe ined avrebbe già trovato il favore del portoghese. Mancano ormai soltanto 90? minuti alla fine della stagione. Ci sono diverse squadre che hanno ancora in ballo l’obiettivo di approdare in Champions League, e tra queste anche la Juventus di Andrea Pirlo. Lo Scudetto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Gary Pallister: “Tornare a Manchester sarebbe l’ideale per Ronaldo” - sportli26181512 : L'ex United Pallister: 'Per CR7 tornare a Manchester sarebbe l'ideale' - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? CMIT TV | #Juventus, #Reggiani ipotizza la rivoluzione: 'Può tornare #Ancelotti, via di sicuro #CristianoRonaldo'… - calciomercatoit : ?? CMIT TV | #Juventus, #Reggiani ipotizza la rivoluzione: 'Può tornare #Ancelotti, via di sicuro #CristianoRonaldo… - Ale_premier : @Gazzetta_it Ora finalmente Ronaldo potrà tornare a trascurare la sua famiglia a tempo pieno -